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Барселона - Сантос

02.08.2013, Пятница, 23:30 мск Барселона, стадион Камп Ноу Товарищеские матчи Барселона - Сантос
Клубный Чемпионат Мира 2011
Плей-офф, Финал
18 декабря, воскресенье 14:30 Сантос 0:4 Барселона
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