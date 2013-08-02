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Альмерия - Мурсия

02.08.2013, Пятница, 22:00 мск Товарищеские матчи Альмерия - Мурсия
Испания. Примера (2007/2008)
24 тур
17 февраля, воскресенье 19:00 Альмерия 3:2 Мурсия
5 тур
26 сентября, среда 22:00 Мурсия 0:1 Альмерия
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