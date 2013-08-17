Введите ваш ник на сайте

Борнмут - Уиган Атлетик

17.08.2013, Суббота, 18:00 мск Борнмут, стадион Виталити Стэдиум Англия. Чемпионшип, 3 тур Борнмут - Уиган Атлетик
Англия. Кубок (2012/2013)
3 раунд
повторный матч		 15 января, вторник 23:45 Борнмут 0:1 Уиган Атлетик
Англия. Кубок (2012/2013)
3 раунд
5 января, суббота 19:00 Уиган Атлетик 1:1 Борнмут
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Лестер 46 31 9 6 83:43 +40 102
2. Бернли 46 26 15 5 72:37 +35 93
3. Дерби Каунти 46 25 10 11 84:52 +32 85
4. КПР 46 23 11 12 60:44 +16 80
5. Уиган 46 21 10 15 61:48 +13 73
6. Брайтон 46 19 15 12 55:40 +15 72
7. Рединг 46 19 14 13 70:56 +14 71
8. Блэкберн 46 18 16 12 70:62 +8 70
9. Ипсвич 46 18 14 14 60:54 +6 68
10. Борнмут 46 18 12 16 67:66 +1 66
11. Ноттингем Форест 46 16 17 13 67:64 +3 65
12. Мидлсбро 46 16 16 14 62:50 +12 64
13. Уотфорд 46 15 15 16 74:64 +10 60
14. Болтон 46 14 17 15 59:60 -1 59
15. Лидс 46 16 9 21 59:67 -8 57
16. Шеффилд Уэнсдэй 46 13 14 19 63:65 -2 53
17. Хаддерсфилд 46 14 11 21 58:65 -7 53
18. Чарльтон 46 13 12 21 41:61 -20 51
19. Миллуолл 46 11 15 20 46:74 -28 48
20. Блэкпул 46 11 13 22 38:66 -28 46
21. Бирмингем 46 11 11 24 58:74 -16 44
22. Донкастер Роверс 46 11 11 24 39:70 -31 44
23. Барнсли 46 9 12 25 44:77 -33 39
24. Йовил 46 8 13 25 44:75 -31 37
...
  • Читайте нас: 