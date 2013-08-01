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Милан - Сан-Паулу

01.08.2013, Четверг, 20:15 мск Мюнхен, стадион Альянц Арена Audi Cup, Матч за 3-е место Милан - Сан-Паулу
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