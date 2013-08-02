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Реал - Лос-Анджелес Гэлакси

02.08.2013, Пятница, 06:30 мск Международный Кубок Чемпионов Guinness, 1/4 финала Реал - Лос-Анджелес Гэлакси
Товарищеские матчи 2012

3 августа, пятница 06:30 Лос-Анджелес Гэлакси 1:5 Реал
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