Введите ваш ник на сайте

Челси - Интер

02.08.2013, Пятница, 04:00 мск Международный Кубок Чемпионов Guinness, 1/4 финала Челси - Интер
Лига Чемпионов (2009/2010)
1/8 финала
ответный матч		 16 марта, вторник 22:45 Челси 0:1 Интер
Лига Чемпионов (2009/2010)
1/8 финала
первый матч		 24 февраля, среда 22:45 Интер 2:1 Челси
Товарищеские матчи 2009

22 июля, среда 07:00 Челси 2:0 Интер
...
  • Читайте нас: 