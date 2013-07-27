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Шальке-04 - Аль-Садд

27.07.2013, Суббота, 20:00 мск Товарищеские матчи Шальке-04 - Аль-Садд
Товарищеские матчи 2013

6 января, воскресенье 19:00 Аль-Садд 2:3 Шальке-04
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