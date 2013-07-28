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США - Панама

28.07.2013, Воскресенье, 23:59 мск Золотой кубок КОНКАКАФ, Финал США - Панама
Отборочные матчи к ЧМ-2014. КОНКАКАФ (2012/2013)
Финальный раунд, 5 тур
12 июня, среда 06:08 США 2:0 Панама
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