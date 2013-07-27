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Валенсия - Милан

27.07.2013, Суббота, 22:00 мск Валенсия, стадион Месталья Международный Кубок Чемпионов Guinness, 1/4 финала Валенсия - Милан
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