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Бавария - Сан-Паулу

31.07.2013, Среда, 22:30 мск Мюнхен, стадион Альянц Арена Audi Cup, 1/2 финала Бавария - Сан-Паулу
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