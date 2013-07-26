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Кьево - Бари

26.07.2013, Пятница, 19:30 мск Товарищеские матчи Кьево - Бари
Италия. Серия А (2010/2011)
30 тур
20 марта, воскресенье 17:00 Бари 1:2 Кьево
11 тур
10 ноября, среда 22:45 Кьево 0:0 Бари
Италия. Серия А (2009/2010)
27 тур
7 марта, воскресенье 17:00 Бари 1:0 Кьево
8 тур
18 октября, воскресенье 17:00 Кьево 1:2 Бари
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