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Мальме - Суонси

08.08.2013, Четверг, 21:45 мск Мальме, стадион Сведбанк Стэдион Лига Европы, 3 раунд , ответный матч Мальме - Суонси
Первый матч: 0 - 4
Лига Европы (2013/2014)
Квалификация, 3 раунд
первый матч		 1 августа, четверг 22:45 Суонси 4:0 Мальме
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