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ОФК Титоград - Севилья

08.08.2013, Четверг, 22:30 мск Лига Европы, 3 раунд , ответный матч ОФК Титоград - Севилья
Первый матч: 0 - 3
Лига Европы (2013/2014)
Квалификация, 3 раунд
первый матч		 1 августа, четверг 23:30 Севилья 3:0 ОФК Титоград
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