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Удинезе - Широки Бриег

08.08.2013, Четверг, 22:45 мск Удине, стадион Фриули Лига Европы, 3 раунд , ответный матч Удинезе - Широки Бриег
Первый матч: 3 - 1
Лига Европы (2013/2014)
Квалификация, 3 раунд
первый матч		 1 августа, четверг 22:45 Широки Бриег 1:3 Удинезе
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