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Милсами - Сент-Этьен

08.08.2013, Четверг, 21:00 мск Лига Европы, 3 раунд , ответный матч Милсами - Сент-Этьен
Первый матч: 0 - 3
Лига Европы (2013/2014)
Квалификация, 3 раунд
первый матч		 1 августа, четверг 22:30 Сент-Этьен 3:0 Милсами
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