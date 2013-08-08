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Штутгарт - Ботев

08.08.2013, Четверг, 22:20 мск Штутгарт, стадион Мерседес-Бенц Арена Лига Европы, 3 раунд , ответный матч Штутгарт - Ботев
Первый матч: 1 - 1
Лига Европы (2013/2014)
Квалификация, 3 раунд
первый матч		 1 августа, четверг 21:30 Ботев 1:1 Штутгарт
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