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Хапоэль - Пандурий

08.08.2013, Четверг, 21:00 мск Тель-Авив, стадион Блумфилд Лига Европы, 3 раунд , ответный матч Хапоэль - Пандурий
Первый матч: 1 - 1
Лига Европы (2013/2014)
Квалификация, 3 раунд
первый матч		 1 августа, четверг 22:00 Пандурий 1:1 Хапоэль
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