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Бурсаспор - Войводина

08.08.2013, Четверг, 21:30 мск Бурса, стадион Бурса Ататюрк Лига Европы, 3 раунд , ответный матч Бурсаспор - Войводина
Первый матч: 2 - 2
Лига Европы (2013/2014)
Квалификация, 3 раунд
первый матч		 1 августа, четверг 22:00 Войводина 2:2 Бурсаспор
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