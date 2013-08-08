Введите ваш ник на сайте

Цюрих - Слован

08.08.2013, Четверг, 21:30 мск Цюрих, стадион Летцигрунд Лига Европы, 3 раунд , ответный матч Цюрих - Слован
Первый матч: 1 - 2
Лига Европы (2013/2014)
Квалификация, 3 раунд
первый матч		 1 августа, четверг 22:15 Слован 2:1 Цюрих
...
  • Читайте нас: 