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Црвена Звезда - Черноморец

08.08.2013, Четверг, 22:30 мск Белград, стадион Райко Митич Лига Европы, 3 раунд , ответный матч Црвена Звезда - Черноморец
Первый матч: 1 - 3
Лига Европы (2013/2014)
Квалификация, 3 раунд
первый матч		 1 августа, четверг 20:15 Черноморец 3:1 Црвена Звезда
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