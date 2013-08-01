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Черноморец - Црвена Звезда

01.08.2013, Четверг, 20:15 мск Одесса, стадион Черноморец Лига Европы, 3 раунд , первый матч Черноморец - Црвена Звезда
Группа B И В Н П Мячи Разница Очки
1. Лудогорец 6 5 1 0 11:2 +9 16
2. Черноморец Од 6 3 1 2 6:6 0 10
3. ПСВ 6 2 1 3 4:5 -1 7
4. Динамо Зб 6 0 1 5 3:11 -8 1
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