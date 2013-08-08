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Астра - Тренчин

08.08.2013, Четверг, 20:00 мск Лига Европы, 3 раунд , ответный матч Астра - Тренчин
Первый матч: 3 - 1
Лига Европы (2013/2014)
Квалификация, 3 раунд
первый матч		 1 августа, четверг 19:00 Тренчин 1:3 Астра
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