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Брейдаблик - Актобе

08.08.2013, Четверг, 23:59 мск Лига Европы, 3 раунд , ответный матч Брейдаблик - Актобе
Первый матч: 0 - 1
Лига Европы (2013/2014)
Квалификация, 3 раунд
первый матч		 1 августа, четверг 20:00 Актобе 1:0 Брейдаблик
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