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Лех - Жальгирис

08.08.2013, Четверг, 21:00 мск Познань, стадион Городской стадион Лига Европы, 3 раунд , ответный матч Лех - Жальгирис
Первый матч: 0 - 1
Лига Европы (2013/2014)
Квалификация, 3 раунд
первый матч		 1 августа, четверг 20:30 Жальгирис 1:0 Лех
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