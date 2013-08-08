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Металлург - Кукеси

08.08.2013, Четверг, 20:15 мск Донецк, стадион Металлург Лига Европы, 3 раунд , ответный матч Металлург - Кукеси
Первый матч: 0 - 2
Лига Европы (2013/2014)
Квалификация, 3 раунд
первый матч		 1 августа, четверг 21:30 Кукеси 2:0 Металлург
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