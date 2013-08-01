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Вентспилс - Маккаби

01.08.2013, Четверг, 20:00 мск Рига, стадион Олимпийский центр Лига Европы, 3 раунд , первый матч Вентспилс - Маккаби
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