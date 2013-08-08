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Стремсгодсет - Яблонец

08.08.2013, Четверг, 22:00 мск Лига Европы, 3 раунд , ответный матч Стремсгодсет - Яблонец
Первый матч: 1 - 2
Лига Европы (2013/2014)
Квалификация, 3 раунд
первый матч		 1 августа, четверг 20:00 Яблонец 2:1 Стремсгодсет
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