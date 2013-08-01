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Суонси - Мальме

01.08.2013, Четверг, 22:45 мск Суонси, стадион Либерти Лига Европы, 3 раунд , первый матч Суонси - Мальме
Группа A И В Н П Мячи Разница Очки
1. Валенсия 6 4 1 1 12:7 +5 13
2. Суонси 6 2 2 2 6:4 +2 8
3. Кубань (ЛФЛ) 6 1 3 2 7:7 0 6
4. Санкт-Галлен 6 2 0 4 6:13 -7 6
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