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Минск - Сент-Джонстон

01.08.2013, Четверг, 20:00 мск Гродно, стадион ЦСК "Неман" Лига Европы, 3 раунд , первый матч Минск - Сент-Джонстон
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