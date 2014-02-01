Килмарнок - Росс Каунти

|15 тур
|7 декабря, суббота
|19:00
|Росс Каунти
|1:2
|Килмарнок
|10 тур
|19 октября, суббота
|18:00
|Килмарнок
|2:0
|Росс Каунти
|15 тур
|7 декабря, суббота
|19:00
|Росс Каунти
|1:2
|Килмарнок
|10 тур
|19 октября, суббота
|18:00
|Килмарнок
|2:0
|Росс Каунти
|32 тур
|30 марта, суббота
|19:00
|Росс Каунти
|0:1
|Килмарнок
|13 тур
|10 ноября, суббота
|19:00
|Килмарнок
|3:0
|Росс Каунти
|5 тур
|1 сентября, суббота
|18:00
|Росс Каунти
|0:0
|Килмарнок
|Группа B
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Росс Каунти
|38
|11
|7
|20
|44:63
|-19
|40
|2.
|Сент-Миррен
|38
|10
|9
|19
|39:58
|-19
|39
|3.
|Килмарнок
|38
|11
|6
|21
|45:66
|-21
|39
|4.
|Партик Тисл
|38
|8
|14
|16
|47:65
|-18
|38
|5.
|Хиберниан
|38
|8
|11
|19
|31:51
|-20
|35
|6.
|Хартс
|38
|10
|8
|20
|45:65
|-20
|23