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Килмарнок - Росс Каунти

01.02.2014, Суббота, 19:00 мск Килмарнок, стадион Регби Парк Шотландия. Премьер-Лига, 25 тур Килмарнок - Росс Каунти
Шотландия. Премьер-Лига (2013/2014)
15 тур
7 декабря, суббота 19:00 Росс Каунти 1:2 Килмарнок
10 тур
19 октября, суббота 18:00 Килмарнок 2:0 Росс Каунти
Шотландия. Премьер-Лига (2012/2013)
32 тур
30 марта, суббота 19:00 Росс Каунти 0:1 Килмарнок
13 тур
10 ноября, суббота 19:00 Килмарнок 3:0 Росс Каунти
5 тур
1 сентября, суббота 18:00 Росс Каунти 0:0 Килмарнок
Группа B И В Н П Мячи Разница Очки
1. Росс Каунти 38 11 7 20 44:63 -19 40
2. Сент-Миррен 38 10 9 19 39:58 -19 39
3. Килмарнок 38 11 6 21 45:66 -21 39
4. Партик Тисл 38 8 14 16 47:65 -18 38
5. Хиберниан 38 8 11 19 31:51 -20 35
6. Хартс 38 10 8 20 45:65 -20 23
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