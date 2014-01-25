Килмарнок - Инвернесс

|12 тур
|2 ноября, суббота
|19:00
|Инвернесс
|2:1
|Килмарнок
|6 тур
|14 сентября, суббота
|18:00
|Килмарнок
|1:2
|Инвернесс
|12 тур
|2 ноября, суббота
|19:00
|Инвернесс
|2:1
|Килмарнок
|6 тур
|14 сентября, суббота
|18:00
|Килмарнок
|1:2
|Инвернесс
|24 тур
|13 февраля, среда
|23:45
|Инвернесс
|1:1
|Килмарнок
|12 тур
|3 ноября, суббота
|19:00
|Килмарнок
|1:2
|Инвернесс
|2 тур
|11 августа, суббота
|18:00
|Инвернесс
|1:1
|Килмарнок
|35 тур
|28 апреля, суббота
|18:00
|Килмарнок
|4:3
|Инвернесс
|30 тур
|10 марта, суббота
|19:00
|Инвернесс
|1:1
|Килмарнок
|14 тур
|5 ноября, суббота
|19:00
|Килмарнок
|3:6
|Инвернесс
|6 тур
|27 августа, суббота
|18:00
|Инвернесс
|2:1
|Килмарнок
|Группа B
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Росс Каунти
|38
|11
|7
|20
|44:63
|-19
|40
|2.
|Сент-Миррен
|38
|10
|9
|19
|39:58
|-19
|39
|3.
|Килмарнок
|38
|11
|6
|21
|45:66
|-21
|39
|4.
|Партик Тисл
|38
|8
|14
|16
|47:65
|-18
|38
|5.
|Хиберниан
|38
|8
|11
|19
|31:51
|-20
|35
|6.
|Хартс
|38
|10
|8
|20
|45:65
|-20
|23