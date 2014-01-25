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Килмарнок - Инвернесс

25.01.2014, Суббота, 19:00 мск Килмарнок, стадион Регби Парк Шотландия. Премьер-Лига, 24 тур Килмарнок - Инвернесс
Шотландия. Премьер-Лига (2013/2014)
12 тур
2 ноября, суббота 19:00 Инвернесс 2:1 Килмарнок
6 тур
14 сентября, суббота 18:00 Килмарнок 1:2 Инвернесс
Шотландия. Премьер-Лига (2012/2013)
24 тур
13 февраля, среда 23:45 Инвернесс 1:1 Килмарнок
12 тур
3 ноября, суббота 19:00 Килмарнок 1:2 Инвернесс
2 тур
11 августа, суббота 18:00 Инвернесс 1:1 Килмарнок
Шотландия. Премьер-Лига (2011/2012)
35 тур
28 апреля, суббота 18:00 Килмарнок 4:3 Инвернесс
30 тур
10 марта, суббота 19:00 Инвернесс 1:1 Килмарнок
14 тур
5 ноября, суббота 19:00 Килмарнок 3:6 Инвернесс
6 тур
27 августа, суббота 18:00 Инвернесс 2:1 Килмарнок
Шотландия. Премьер-Лига (2010/2011)
32 тур
9 апреля, суббота 18:00 Килмарнок 1:1 Инвернесс
20 тур
29 декабря, среда 22:45 Инвернесс 1:3 Килмарнок
9 тур
23 октября, суббота 18:00 Килмарнок 1:2 Инвернесс
Группа B И В Н П Мячи Разница Очки
1. Росс Каунти 38 11 7 20 44:63 -19 40
2. Сент-Миррен 38 10 9 19 39:58 -19 39
3. Килмарнок 38 11 6 21 45:66 -21 39
4. Партик Тисл 38 8 14 16 47:65 -18 38
5. Хиберниан 38 8 11 19 31:51 -20 35
6. Хартс 38 10 8 20 45:65 -20 23
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