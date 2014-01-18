Росс Каунти - Данди Юнайтед

|17 тур
|21 декабря, суббота
|19:00
|Данди Юнайтед
|1:0
|Росс Каунти
|6 тур
|15 сентября, воскресенье
|15:45
|Росс Каунти
|2:4
|Данди Юнайтед
|17 тур
|21 декабря, суббота
|19:00
|Данди Юнайтед
|1:0
|Росс Каунти
|6 тур
|15 сентября, воскресенье
|15:45
|Росс Каунти
|2:4
|Данди Юнайтед
|35 тур
|26 апреля, пятница
|22:35
|Росс Каунти
|1:0
|Данди Юнайтед
|24 тур
|26 января, суббота
|19:00
|Данди Юнайтед
|1:1
|Росс Каунти
|15 тур
|24 ноября, суббота
|19:00
|Росс Каунти
|1:2
|Данди Юнайтед
|6 тур
|14 сентября, пятница
|22:45
|Данди Юнайтед
|0:0
|Росс Каунти
|Группа B
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Росс Каунти
|38
|11
|7
|20
|44:63
|-19
|40
|2.
|Сент-Миррен
|38
|10
|9
|19
|39:58
|-19
|39
|3.
|Килмарнок
|38
|11
|6
|21
|45:66
|-21
|39
|4.
|Партик Тисл
|38
|8
|14
|16
|47:65
|-18
|38
|5.
|Хиберниан
|38
|8
|11
|19
|31:51
|-20
|35
|6.
|Хартс
|38
|10
|8
|20
|45:65
|-20
|23