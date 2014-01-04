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Росс Каунти - Сент-Джонстон

04.01.2014, Суббота, 19:00 мск Дингволл, стадион Глобал Энерджи Стэдиум Шотландия. Премьер-Лига, 21 тур Росс Каунти - Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-Лига (2013/2014)
3 тур
17 августа, суббота 18:00 Сент-Джонстон 4:0 Росс Каунти
Шотландия. Премьер-Лига (2012/2013), группа A
34 тур
21 апреля, воскресенье 19:05 Сент-Джонстон 2:2 Росс Каунти
Шотландия. Премьер-Лига (2012/2013)
27 тур
16 февраля, суббота 19:00 Росс Каунти 1:0 Сент-Джонстон
14 тур
17 ноября, суббота 19:00 Сент-Джонстон 1:1 Росс Каунти
7 тур
22 сентября, суббота 18:00 Росс Каунти 1:2 Сент-Джонстон
Группа B И В Н П Мячи Разница Очки
1. Росс Каунти 38 11 7 20 44:63 -19 40
2. Сент-Миррен 38 10 9 19 39:58 -19 39
3. Килмарнок 38 11 6 21 45:66 -21 39
4. Партик Тисл 38 8 14 16 47:65 -18 38
5. Хиберниан 38 8 11 19 31:51 -20 35
6. Хартс 38 10 8 20 45:65 -20 23
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