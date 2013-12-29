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Абердин - Росс Каунти

29.12.2013, Воскресенье, 19:00 мск Абердин, стадион Питтодри Шотландия. Премьер-Лига, 19 тур Абердин - Росс Каунти
Шотландия. Премьер-Лига (2013/2014)
9 тур
5 октября, суббота 18:00 Росс Каунти 1:0 Абердин
Шотландия. Премьер-Лига (2012/2013)
29 тур
26 февраля, вторник 23:30 Абердин 0:1 Росс Каунти
12 тур
3 ноября, суббота 19:00 Росс Каунти 2:1 Абердин
2 тур
11 августа, суббота 18:00 Абердин 0:0 Росс Каунти
Группа A И В Н П Мячи Разница Очки
1. Селтик 38 31 6 1 102:25 +77 99
2. Мазервелл 38 22 4 12 64:60 +4 70
3. Абердин 38 20 8 10 53:38 +15 68
4. Данди Юнайтед 38 16 10 12 65:50 +15 58
5. Инвернесс 38 16 9 13 44:44 0 57
6. Сент-Джонстон 38 15 8 15 48:42 +6 53
* - Хартс: снято 15
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