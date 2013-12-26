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Сент-Джонстон - Селтик

26.12.2013, Четверг, 19:00 мск Перт, стадион Макдиармид Парк Шотландия. Премьер-Лига, 18 тур Сент-Джонстон - Селтик
Шотландия. Премьер-Лига (2013/2014)
7 тур
21 сентября, суббота 18:00 Селтик 2:1 Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-Лига (2012/2013), группа A
37 тур
11 мая, суббота 15:15 Селтик 4:0 Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-Лига (2012/2013)
24 тур
19 февраля, вторник 23:45 Сент-Джонстон 1:1 Селтик
13 тур
11 ноября, воскресенье 19:00 Селтик 1:1 Сент-Джонстон
6 тур
15 сентября, суббота 15:30 Сент-Джонстон 2:1 Селтик
Шотландия. Премьер-Лига (2011/2012)
36 тур
3 мая, четверг 22:45 Селтик 1:0 Сент-Джонстон
32 тур
1 апреля, воскресенье 15:45 Селтик 2:0 Сент-Джонстон
19 тур
18 декабря, воскресенье 19:00 Сент-Джонстон 0:2 Селтик
5 тур
21 августа, воскресенье 18:00 Селтик 0:1 Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-Лига (2010/2011)
33 тур
12 апреля, вторник 18:00 Сент-Джонстон 0:1 Селтик
19 тур
26 декабря, воскресенье 18:00 Селтик 2:0 Сент-Джонстон
10 тур
30 октября, суббота 15:00 Сент-Джонстон 0:3 Селтик
Чемпионат Шотландии (2009/2010)
29 тур
20 марта, суббота 18:00 Селтик 3:0 Сент-Джонстон
21 тур
24 января, воскресенье 18:30 Сент-Джонстон 1:4 Селтик
2 тур
22 августа, суббота 17:00 Селтик 5:2 Сент-Джонстон
Группа A И В Н П Мячи Разница Очки
1. Селтик 38 31 6 1 102:25 +77 99
2. Мазервелл 38 22 4 12 64:60 +4 70
3. Абердин 38 20 8 10 53:38 +15 68
4. Данди Юнайтед 38 16 10 12 65:50 +15 58
5. Инвернесс 38 16 9 13 44:44 0 57
6. Сент-Джонстон 38 15 8 15 48:42 +6 53
* - Хартс: снято 15
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