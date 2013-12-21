Введите ваш ник на сайте

Хиберниан - Сент-Джонстон

21.12.2013, Суббота, 19:00 мск Эдинбург, стадион Истер Роад Шотландия. Премьер-Лига, 17 тур Хиберниан - Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-Лига (2013/2014)
6 тур
14 сентября, суббота 18:00 Сент-Джонстон 1:2 Хиберниан
Шотландия. Премьер-Лига (2012/2013)
26 тур
11 февраля, понедельник 23:30 Хиберниан 1:3 Сент-Джонстон
16 тур
28 ноября, среда 23:45 Сент-Джонстон 0:1 Хиберниан
4 тур
25 августа, суббота 18:00 Хиберниан 2:0 Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-Лига (2011/2012)
24 тур
21 января, суббота 19:00 Хиберниан 2:3 Сент-Джонстон
16 тур
26 ноября, суббота 19:00 Сент-Джонстон 3:1 Хиберниан
3 тур
28 сентября, среда 15:00 Хиберниан 3:2 Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-Лига (2010/2011)
35 тур
30 апреля, суббота 18:00 Хиберниан 1:2 Сент-Джонстон
29 тур
5 марта, суббота 18:00 Сент-Джонстон 1:1 Хиберниан
15 тур
27 ноября, суббота 18:00 Хиберниан 0:0 Сент-Джонстон
7 тур
2 октября, суббота 18:00 Сент-Джонстон 2:0 Хиберниан
Чемпионат Шотландии (2009/2010)
27 тур
27 февраля, суббота 18:00 Хиберниан 1:1 Сент-Джонстон
18 тур
17 февраля, среда 22:45 Сент-Джонстон 5:1 Хиберниан
5 тур
19 сентября, суббота 18:00 Хиберниан 3:0 Сент-Джонстон
Группа B И В Н П Мячи Разница Очки
1. Росс Каунти 38 11 7 20 44:63 -19 40
2. Сент-Миррен 38 10 9 19 39:58 -19 39
3. Килмарнок 38 11 6 21 45:66 -21 39
4. Партик Тисл 38 8 14 16 47:65 -18 38
5. Хиберниан 38 8 11 19 31:51 -20 35
6. Хартс 38 10 8 20 45:65 -20 23
...
  • Читайте нас: 