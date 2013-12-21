Хиберниан - Сент-Джонстон

|6 тур
|14 сентября, суббота
|18:00
|Сент-Джонстон
|1:2
|Хиберниан
|6 тур
|14 сентября, суббота
|18:00
|Сент-Джонстон
|1:2
|Хиберниан
|26 тур
|11 февраля, понедельник
|23:30
|Хиберниан
|1:3
|Сент-Джонстон
|16 тур
|28 ноября, среда
|23:45
|Сент-Джонстон
|0:1
|Хиберниан
|4 тур
|25 августа, суббота
|18:00
|Хиберниан
|2:0
|Сент-Джонстон
|24 тур
|21 января, суббота
|19:00
|Хиберниан
|2:3
|Сент-Джонстон
|16 тур
|26 ноября, суббота
|19:00
|Сент-Джонстон
|3:1
|Хиберниан
|3 тур
|28 сентября, среда
|15:00
|Хиберниан
|3:2
|Сент-Джонстон
|35 тур
|30 апреля, суббота
|18:00
|Хиберниан
|1:2
|Сент-Джонстон
|29 тур
|5 марта, суббота
|18:00
|Сент-Джонстон
|1:1
|Хиберниан
|15 тур
|27 ноября, суббота
|18:00
|Хиберниан
|0:0
|Сент-Джонстон
|7 тур
|2 октября, суббота
|18:00
|Сент-Джонстон
|2:0
|Хиберниан
|27 тур
|27 февраля, суббота
|18:00
|Хиберниан
|1:1
|Сент-Джонстон
|18 тур
|17 февраля, среда
|22:45
|Сент-Джонстон
|5:1
|Хиберниан
|5 тур
|19 сентября, суббота
|18:00
|Хиберниан
|3:0
|Сент-Джонстон
|Группа B
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Росс Каунти
|38
|11
|7
|20
|44:63
|-19
|40
|2.
|Сент-Миррен
|38
|10
|9
|19
|39:58
|-19
|39
|3.
|Килмарнок
|38
|11
|6
|21
|45:66
|-21
|39
|4.
|Партик Тисл
|38
|8
|14
|16
|47:65
|-18
|38
|5.
|Хиберниан
|38
|8
|11
|19
|31:51
|-20
|35
|6.
|Хартс
|38
|10
|8
|20
|45:65
|-20
|23