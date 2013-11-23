Инвернесс - Сент-Джонстон

|9 тур
|5 октября, суббота
|18:00
|Сент-Джонстон
|4:0
|Инвернесс
|9 тур
|5 октября, суббота
|18:00
|Сент-Джонстон
|4:0
|Инвернесс
|35 тур
|27 апреля, суббота
|15:00
|Сент-Джонстон
|1:0
|Инвернесс
|33 тур
|5 апреля, пятница
|22:45
|Инвернесс
|0:0
|Сент-Джонстон
|21 тур
|29 декабря, суббота
|19:00
|Сент-Джонстон
|0:0
|Инвернесс
|11 тур
|27 октября, суббота
|18:00
|Инвернесс
|1:1
|Сент-Джонстон
|33 тур
|7 апреля, суббота
|18:00
|Сент-Джонстон
|0:0
|Инвернесс
|22 тур
|28 марта, среда
|22:45
|Инвернесс
|0:1
|Сент-Джонстон
|11 тур
|15 октября, суббота
|18:00
|Сент-Джонстон
|2:0
|Инвернесс
|34 тур
|25 апреля, понедельник
|22:00
|Сент-Джонстон
|0:3
|Инвернесс
|27 тур
|19 февраля, суббота
|18:00
|Инвернесс
|2:0
|Сент-Джонстон
|21 тур
|1 января, суббота
|18:00
|Сент-Джонстон
|1:0
|Инвернесс
|8 тур
|16 октября, суббота
|18:00
|Инвернесс
|1:1
|Сент-Джонстон
|Группа A
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Селтик
|38
|31
|6
|1
|102:25
|+77
|99
|2.
|Мазервелл
|38
|22
|4
|12
|64:60
|+4
|70
|3.
|Абердин
|38
|20
|8
|10
|53:38
|+15
|68
|4.
|Данди Юнайтед
|38
|16
|10
|12
|65:50
|+15
|58
|5.
|Инвернесс
|38
|16
|9
|13
|44:44
|0
|57
|6.
|Сент-Джонстон
|38
|15
|8
|15
|48:42
|+6
|53
|* - Хартс: снято 15