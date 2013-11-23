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Инвернесс - Сент-Джонстон

23.11.2013, Суббота, 19:00 мск Туллоч, стадион Туллоч Каледониан Шотландия. Премьер-Лига, 14 тур Инвернесс - Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-Лига (2013/2014)
9 тур
5 октября, суббота 18:00 Сент-Джонстон 4:0 Инвернесс
Шотландия. Премьер-Лига (2012/2013), группа A
35 тур
27 апреля, суббота 15:00 Сент-Джонстон 1:0 Инвернесс
Шотландия. Премьер-Лига (2012/2013)
33 тур
5 апреля, пятница 22:45 Инвернесс 0:0 Сент-Джонстон
21 тур
29 декабря, суббота 19:00 Сент-Джонстон 0:0 Инвернесс
11 тур
27 октября, суббота 18:00 Инвернесс 1:1 Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-Лига (2011/2012)
33 тур
7 апреля, суббота 18:00 Сент-Джонстон 0:0 Инвернесс
22 тур
28 марта, среда 22:45 Инвернесс 0:1 Сент-Джонстон
11 тур
15 октября, суббота 18:00 Сент-Джонстон 2:0 Инвернесс
Шотландия. Премьер-Лига (2010/2011)
34 тур
25 апреля, понедельник 22:00 Сент-Джонстон 0:3 Инвернесс
27 тур
19 февраля, суббота 18:00 Инвернесс 2:0 Сент-Джонстон
21 тур
1 января, суббота 18:00 Сент-Джонстон 1:0 Инвернесс
8 тур
16 октября, суббота 18:00 Инвернесс 1:1 Сент-Джонстон
Группа A И В Н П Мячи Разница Очки
1. Селтик 38 31 6 1 102:25 +77 99
2. Мазервелл 38 22 4 12 64:60 +4 70
3. Абердин 38 20 8 10 53:38 +15 68
4. Данди Юнайтед 38 16 10 12 65:50 +15 58
5. Инвернесс 38 16 9 13 44:44 0 57
6. Сент-Джонстон 38 15 8 15 48:42 +6 53
* - Хартс: снято 15
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