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Хиберниан - Инвернесс

09.11.2013, Суббота, 19:00 мск Эдинбург, стадион Истер Роад Шотландия. Премьер-Лига, 13 тур Хиберниан - Инвернесс
Шотландия. Премьер-Лига (2013/2014)
8 тур
28 сентября, суббота 18:00 Инвернесс 3:0 Хиберниан
Шотландия. Премьер-Лига (2012/2013)
32 тур
30 марта, суббота 19:00 Хиберниан 1:2 Инвернесс
17 тур
8 декабря, суббота 19:00 Инвернесс 3:0 Хиберниан
7 тур
22 сентября, суббота 18:00 Хиберниан 2:2 Инвернесс
Шотландия. Премьер-Лига (2011/2012), группа B
38 тур
12 мая, суббота 18:00 Инвернесс 2:0 Хиберниан
Шотландия. Премьер-Лига (2011/2012)
32 тур
1 апреля, воскресенье 18:00 Инвернесс 2:3 Хиберниан
21 тур
28 декабря, среда 23:30 Хиберниан 1:1 Инвернесс
2 тур
30 июля, суббота 18:00 Инвернесс 0:1 Хиберниан
Шотландия. Премьер-Лига (2010/2011)
37 тур
11 мая, среда 22:45 Инвернесс 2:0 Хиберниан
28 тур
26 февраля, суббота 18:00 Хиберниан 2:0 Инвернесс
14 тур
20 ноября, суббота 18:00 Инвернесс 4:2 Хиберниан
4 тур
11 сентября, суббота 18:00 Хиберниан 1:1 Инвернесс
Группа B И В Н П Мячи Разница Очки
1. Росс Каунти 38 11 7 20 44:63 -19 40
2. Сент-Миррен 38 10 9 19 39:58 -19 39
3. Килмарнок 38 11 6 21 45:66 -21 39
4. Партик Тисл 38 8 14 16 47:65 -18 38
5. Хиберниан 38 8 11 19 31:51 -20 35
6. Хартс 38 10 8 20 45:65 -20 23
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