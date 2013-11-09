Хиберниан - Инвернесс

|8 тур
|28 сентября, суббота
|18:00
|Инвернесс
|3:0
|Хиберниан
|32 тур
|30 марта, суббота
|19:00
|Хиберниан
|1:2
|Инвернесс
|17 тур
|8 декабря, суббота
|19:00
|Инвернесс
|3:0
|Хиберниан
|7 тур
|22 сентября, суббота
|18:00
|Хиберниан
|2:2
|Инвернесс
|32 тур
|1 апреля, воскресенье
|18:00
|Инвернесс
|2:3
|Хиберниан
|21 тур
|28 декабря, среда
|23:30
|Хиберниан
|1:1
|Инвернесс
|2 тур
|30 июля, суббота
|18:00
|Инвернесс
|0:1
|Хиберниан
|Группа B
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Росс Каунти
|38
|11
|7
|20
|44:63
|-19
|40
|2.
|Сент-Миррен
|38
|10
|9
|19
|39:58
|-19
|39
|3.
|Килмарнок
|38
|11
|6
|21
|45:66
|-21
|39
|4.
|Партик Тисл
|38
|8
|14
|16
|47:65
|-18
|38
|5.
|Хиберниан
|38
|8
|11
|19
|31:51
|-20
|35
|6.
|Хартс
|38
|10
|8
|20
|45:65
|-20
|23