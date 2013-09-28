Введите ваш ник на сайте

Мазервелл - Росс Каунти

28.09.2013, Суббота, 18:00 мск Мазервелл, стадион Фир Парк Шотландия. Премьер-Лига, 8 тур Мазервелл - Росс Каунти
Шотландия. Премьер-Лига (2012/2013), группа A
37 тур
12 мая, воскресенье 19:05 Мазервелл 2:0 Росс Каунти
Шотландия. Премьер-Лига (2012/2013)
28 тур
23 февраля, суббота 19:00 Росс Каунти 3:0 Мазервелл
17 тур
8 декабря, суббота 19:00 Мазервелл 3:2 Росс Каунти
1 тур
4 августа, суббота 18:00 Росс Каунти 0:0 Мазервелл
Группа A И В Н П Мячи Разница Очки
1. Селтик 38 31 6 1 102:25 +77 99
2. Мазервелл 38 22 4 12 64:60 +4 70
3. Абердин 38 20 8 10 53:38 +15 68
4. Данди Юнайтед 38 16 10 12 65:50 +15 58
5. Инвернесс 38 16 9 13 44:44 0 57
6. Сент-Джонстон 38 15 8 15 48:42 +6 53
* - Хартс: снято 15
...
  • Читайте нас: 