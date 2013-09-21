Селтик - Сент-Джонстон

|37 тур
|11 мая, суббота
|15:15
|Селтик
|4:0
|Сент-Джонстон
|37 тур
|11 мая, суббота
|15:15
|Селтик
|4:0
|Сент-Джонстон
|24 тур
|19 февраля, вторник
|23:45
|Сент-Джонстон
|1:1
|Селтик
|13 тур
|11 ноября, воскресенье
|19:00
|Селтик
|1:1
|Сент-Джонстон
|6 тур
|15 сентября, суббота
|15:30
|Сент-Джонстон
|2:1
|Селтик
|36 тур
|3 мая, четверг
|22:45
|Селтик
|1:0
|Сент-Джонстон
|32 тур
|1 апреля, воскресенье
|15:45
|Селтик
|2:0
|Сент-Джонстон
|19 тур
|18 декабря, воскресенье
|19:00
|Сент-Джонстон
|0:2
|Селтик
|5 тур
|21 августа, воскресенье
|18:00
|Селтик
|0:1
|Сент-Джонстон
|33 тур
|12 апреля, вторник
|18:00
|Сент-Джонстон
|0:1
|Селтик
|19 тур
|26 декабря, воскресенье
|18:00
|Селтик
|2:0
|Сент-Джонстон
|10 тур
|30 октября, суббота
|15:00
|Сент-Джонстон
|0:3
|Селтик
|29 тур
|20 марта, суббота
|18:00
|Селтик
|3:0
|Сент-Джонстон
|21 тур
|24 января, воскресенье
|18:30
|Сент-Джонстон
|1:4
|Селтик
|2 тур
|22 августа, суббота
|17:00
|Селтик
|5:2
|Сент-Джонстон
|Группа A
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Селтик
|38
|31
|6
|1
|102:25
|+77
|99
|2.
|Мазервелл
|38
|22
|4
|12
|64:60
|+4
|70
|3.
|Абердин
|38
|20
|8
|10
|53:38
|+15
|68
|4.
|Данди Юнайтед
|38
|16
|10
|12
|65:50
|+15
|58
|5.
|Инвернесс
|38
|16
|9
|13
|44:44
|0
|57
|6.
|Сент-Джонстон
|38
|15
|8
|15
|48:42
|+6
|53
|* - Хартс: снято 15