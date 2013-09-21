Абердин - Инвернесс

|23 тур
|19 января, суббота
|19:00
|Инвернесс
|3:0
|Абердин
|16 тур
|27 ноября, вторник
|23:45
|Абердин
|2:3
|Инвернесс
|6 тур
|15 сентября, суббота
|18:00
|Инвернесс
|1:1
|Абердин
|23 тур
|19 января, суббота
|19:00
|Инвернесс
|3:0
|Абердин
|16 тур
|27 ноября, вторник
|23:45
|Абердин
|2:3
|Инвернесс
|6 тур
|15 сентября, суббота
|18:00
|Инвернесс
|1:1
|Абердин
|34 тур
|21 апреля, суббота
|18:00
|Инвернесс
|0:2
|Абердин
|31 тур
|24 марта, суббота
|19:00
|Абердин
|0:1
|Инвернесс
|20 тур
|24 декабря, суббота
|16:30
|Инвернесс
|2:1
|Абердин
|5 тур
|20 августа, суббота
|18:00
|Абердин
|2:1
|Инвернесс
|Группа A
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Селтик
|38
|31
|6
|1
|102:25
|+77
|99
|2.
|Мазервелл
|38
|22
|4
|12
|64:60
|+4
|70
|3.
|Абердин
|38
|20
|8
|10
|53:38
|+15
|68
|4.
|Данди Юнайтед
|38
|16
|10
|12
|65:50
|+15
|58
|5.
|Инвернесс
|38
|16
|9
|13
|44:44
|0
|57
|6.
|Сент-Джонстон
|38
|15
|8
|15
|48:42
|+6
|53
|* - Хартс: снято 15