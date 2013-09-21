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Абердин - Инвернесс

21.09.2013, Суббота, 18:00 мск Абердин, стадион Питтодри Шотландия. Премьер-Лига, 7 тур Абердин - Инвернесс
Шотландия. Премьер-Лига (2012/2013)
23 тур
19 января, суббота 19:00 Инвернесс 3:0 Абердин
16 тур
27 ноября, вторник 23:45 Абердин 2:3 Инвернесс
6 тур
15 сентября, суббота 18:00 Инвернесс 1:1 Абердин
Шотландия. Премьер-Лига (2011/2012)
34 тур
21 апреля, суббота 18:00 Инвернесс 0:2 Абердин
31 тур
24 марта, суббота 19:00 Абердин 0:1 Инвернесс
20 тур
24 декабря, суббота 16:30 Инвернесс 2:1 Абердин
5 тур
20 августа, суббота 18:00 Абердин 2:1 Инвернесс
Шотландия. Премьер-Лига (2010/2011)
35 тур
30 апреля, суббота 18:00 Абердин 1:0 Инвернесс
24 тур
26 января, среда 22:45 Инвернесс 0:2 Абердин
12 тур
9 ноября, вторник 22:45 Абердин 1:2 Инвернесс
7 тур
2 октября, суббота 18:00 Инвернесс 2:0 Абердин
Группа A И В Н П Мячи Разница Очки
1. Селтик 38 31 6 1 102:25 +77 99
2. Мазервелл 38 22 4 12 64:60 +4 70
3. Абердин 38 20 8 10 53:38 +15 68
4. Данди Юнайтед 38 16 10 12 65:50 +15 58
5. Инвернесс 38 16 9 13 44:44 0 57
6. Сент-Джонстон 38 15 8 15 48:42 +6 53
* - Хартс: снято 15
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