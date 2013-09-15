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Росс Каунти - Данди Юнайтед

15.09.2013, Воскресенье, 15:45 мск Дингволл, стадион Глобал Энерджи Стэдиум Шотландия. Премьер-Лига, 6 тур Росс Каунти - Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-Лига (2012/2013), группа A
35 тур
26 апреля, пятница 22:35 Росс Каунти 1:0 Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-Лига (2012/2013)
24 тур
26 января, суббота 19:00 Данди Юнайтед 1:1 Росс Каунти
15 тур
24 ноября, суббота 19:00 Росс Каунти 1:2 Данди Юнайтед
6 тур
14 сентября, пятница 22:45 Данди Юнайтед 0:0 Росс Каунти
Группа B И В Н П Мячи Разница Очки
1. Росс Каунти 38 11 7 20 44:63 -19 40
2. Сент-Миррен 38 10 9 19 39:58 -19 39
3. Килмарнок 38 11 6 21 45:66 -21 39
4. Партик Тисл 38 8 14 16 47:65 -18 38
5. Хиберниан 38 8 11 19 31:51 -20 35
6. Хартс 38 10 8 20 45:65 -20 23
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