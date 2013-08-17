Сент-Джонстон - Росс Каунти

|34 тур
|21 апреля, воскресенье
|19:05
|Сент-Джонстон
|2:2
|Росс Каунти
|34 тур
|21 апреля, воскресенье
|19:05
|Сент-Джонстон
|2:2
|Росс Каунти
|27 тур
|16 февраля, суббота
|19:00
|Росс Каунти
|1:0
|Сент-Джонстон
|14 тур
|17 ноября, суббота
|19:00
|Сент-Джонстон
|1:1
|Росс Каунти
|7 тур
|22 сентября, суббота
|18:00
|Росс Каунти
|1:2
|Сент-Джонстон
|Группа A
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Селтик
|38
|31
|6
|1
|102:25
|+77
|99
|2.
|Мазервелл
|38
|22
|4
|12
|64:60
|+4
|70
|3.
|Абердин
|38
|20
|8
|10
|53:38
|+15
|68
|4.
|Данди Юнайтед
|38
|16
|10
|12
|65:50
|+15
|58
|5.
|Инвернесс
|38
|16
|9
|13
|44:44
|0
|57
|6.
|Сент-Джонстон
|38
|15
|8
|15
|48:42
|+6
|53
|* - Хартс: снято 15