Введите ваш ник на сайте

Инвернесс - Мазервелл

17.08.2013, Суббота, 18:00 мск Туллоч, стадион Туллоч Каледониан Шотландия. Премьер-Лига, 3 тур Инвернесс - Мазервелл
Шотландия. Премьер-Лига (2012/2013), группа A
36 тур
4 мая, суббота 18:00 Инвернесс 4:3 Мазервелл
Шотландия. Премьер-Лига (2012/2013)
27 тур
16 февраля, суббота 19:00 Мазервелл 3:0 Инвернесс
14 тур
18 ноября, воскресенье 16:45 Инвернесс 1:5 Мазервелл
5 тур
2 сентября, воскресенье 18:00 Мазервелл 4:1 Инвернесс
Шотландия. Премьер-Лига (2011/2012)
23 тур
14 января, суббота 19:00 Мазервелл 0:1 Инвернесс
13 тур
29 октября, суббота 18:00 Инвернесс 2:3 Мазервелл
1 тур
23 июля, суббота 18:00 Мазервелл 3:0 Инвернесс
Шотландия. Премьер-Лига (2010/2011)
29 тур
5 марта, суббота 18:00 Инвернесс 3:0 Мазервелл
22 тур
15 января, суббота 18:00 Мазервелл 0:0 Инвернесс
11 тур
6 ноября, суббота 18:00 Инвернесс 1:2 Мазервелл
Группа A И В Н П Мячи Разница Очки
1. Селтик 38 31 6 1 102:25 +77 99
2. Мазервелл 38 22 4 12 64:60 +4 70
3. Абердин 38 20 8 10 53:38 +15 68
4. Данди Юнайтед 38 16 10 12 65:50 +15 58
5. Инвернесс 38 16 9 13 44:44 0 57
6. Сент-Джонстон 38 15 8 15 48:42 +6 53
* - Хартс: снято 15
...
  • Читайте нас: 