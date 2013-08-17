Инвернесс - Мазервелл

|36 тур
|4 мая, суббота
|18:00
|Инвернесс
|4:3
|Мазервелл
|27 тур
|16 февраля, суббота
|19:00
|Мазервелл
|3:0
|Инвернесс
|14 тур
|18 ноября, воскресенье
|16:45
|Инвернесс
|1:5
|Мазервелл
|5 тур
|2 сентября, воскресенье
|18:00
|Мазервелл
|4:1
|Инвернесс
|23 тур
|14 января, суббота
|19:00
|Мазервелл
|0:1
|Инвернесс
|13 тур
|29 октября, суббота
|18:00
|Инвернесс
|2:3
|Мазервелл
|1 тур
|23 июля, суббота
|18:00
|Мазервелл
|3:0
|Инвернесс
|Группа A
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Селтик
|38
|31
|6
|1
|102:25
|+77
|99
|2.
|Мазервелл
|38
|22
|4
|12
|64:60
|+4
|70
|3.
|Абердин
|38
|20
|8
|10
|53:38
|+15
|68
|4.
|Данди Юнайтед
|38
|16
|10
|12
|65:50
|+15
|58
|5.
|Инвернесс
|38
|16
|9
|13
|44:44
|0
|57
|6.
|Сент-Джонстон
|38
|15
|8
|15
|48:42
|+6
|53
|* - Хартс: снято 15