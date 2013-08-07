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Легия - Мольде

07.08.2013, Среда, 22:45 мск Варшава, стадион Войска Польского Лига чемпионов, 3 раунд , ответный матч Легия - Мольде
Первый матч: 1 - 1
Лига чемпионов (2013/2014)
3 раунд
первый матч		 31 июля, среда 21:00 Мольде 1:1 Легия
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