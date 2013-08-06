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Марибор - АПОЭЛ

06.08.2013, Вторник, 22:00 мск Марибор, стадион Людски врт Лига чемпионов, 3 раунд , ответный матч Марибор - АПОЭЛ
Первый матч: 1 - 1
Лига чемпионов (2013/2014)
3 раунд
первый матч		 31 июля, среда 21:00 АПОЭЛ 1:1 Марибор
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