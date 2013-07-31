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АПОЭЛ - Марибор

31.07.2013, Среда, 21:00 мск Никосия, стадион Нео ГСП Стэдиум Лига чемпионов, 3 раунд , первый матч АПОЭЛ - Марибор
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