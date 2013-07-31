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Селтик - Эльфсборг

31.07.2013, Среда, 22:45 мск Глазго, стадион Селтик Парк Лига чемпионов, 3 раунд , первый матч Селтик - Эльфсборг
Группа H И В Н П Мячи Разница Очки
1. Барселона 6 4 1 1 16:5 +11 13
2. Милан 6 2 3 1 8:5 +3 9
3. Аякс 6 2 2 2 5:8 -3 8
4. Селтик 6 1 0 5 3:14 -11 3
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