Введите ваш ник на сайте

Партизан - Лудогорец

06.08.2013, Вторник, 22:45 мск Белград, стадион Партизан Лига чемпионов, 3 раунд , ответный матч Партизан - Лудогорец
Первый матч: 1 - 2
Лига чемпионов (2013/2014)
3 раунд
первый матч		 31 июля, среда 21:30 Лудогорец 2:1 Партизан
...
  • Читайте нас: 