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Лудогорец - Партизан

31.07.2013, Среда, 21:30 мск Разград, стадион Арена Хувефарма Лига чемпионов, 3 раунд , первый матч Лудогорец - Партизан
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